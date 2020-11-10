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Aktüel Mardin'de Karasu Çayı sonbahar renkleriyle büyülüyor
Aktüel

Mardin'de Karasu Çayı sonbahar renkleriyle büyülüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-10 12:59:41 -
Mardin'de Karasu Çayı sonbahar renkleriyle büyülüyor

DİYARBAKIR (AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde doğal güzellikleriyle dikkati çeken Karasu Çayı ve vadisi, sonbahar renklerine büründü.

"Gecesi gerdanlık gündüzü seyranlık" olarak nitelendirilen, taşın ve hoşgörünün kenti Mardin, her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Mardin gibi ilçeleri de her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Diyarbakır-Mardin kara yolunda bulunan, vadi yatağı boyunca ağaçlarla çevrili irili ufaklı onlarca şelalenin yer aldığı Karasu Çayı ve vadisinde, sonbaharın gelişiyle oluşan renk cümbüşü ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor.

On kilometrelik yürüyüş güzergahı bulunan vadi, ziyaretçilerine, su ve kuş sesleri eşliğinde gezi yaparak doğayla iç içe bir ortamda temiz havayı soluma imkanı veriyor.

Karasu Çayı ve vadisi, şelaleleri ve rengarenk bitki örtüsüyle fotoğraf tutkunlarınca da tercih ediliyor.

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