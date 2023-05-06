Mardin'de iki çocuğa taciz iddiasından gözaltına alınan uzman çavuşu...



Mardin’de görevli uzman çavuş E.K.'nin 29 Mart’ta A.D.’ye, 22 Nisan’da ise H.O.’ya cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheli E.K., savcılık ifadesinde, şahısları tanımadığını, sadece üzerine atılı suç nedeniyle şahısları hatırladığını beyan etti.

Söz konusu şahısları farklı tarihlerde aracına aldığını ifadesinde belirten E.K., “29 Mart tarihinde gerçekleşen olayda komutanlarımdan izin alarak çarşıya çıkmıştım. Saat öğleden sonra, mağdur A.D. de çarşıya giderken yol güzergahında duruyordu. Şahıs bana hitaben durmam için el kol hareketi yapınca ben de durdum. Çarşı tarafına gideceğini söyledi. Ben de çarşıda işlerimi bitirip karakoluma dönecek olmasından dolayı binmesinde bir mahsur olmadığını söyledim. Aracıma bindi, tahminimce yolculuk 5-6 dakika sürdü. Yolda sadece bana asker olup olmadığımı sordu. Ben de ona herhangi bir işim yok dedim. Bunun haricinde hatırladığım kadarıyla herhangi bir konuşma geçmedi. Bu şahsın haricinde zaman zaman Nusaybin’e giderken, gelirken güzergahımda el kaldırıp otostop çeken şahısları ise alıp bırakıyorum. İnsani olarak insanlar mağdur olmasın diye yardım ediyorum. Aleyhimde sadece bu iki mağdurun beyanı vardır” denildi.