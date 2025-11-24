  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Arçelik’ten şaşırtan karar: Fabrika kapanıyor, yüzlerce çalışan işten çıkarılıyor

‘Akın, sert kayaya çarptın oğlum’ demişti! Özgür Özel, Akın Gürlek’e 150 bin lira tazminat ödeyecek!

CHP’li isimden videolu ayar: Daha dün sana oğlan diyordu! Özgür Özel'e 'Fırıldak Cemal' tepkisi

Diğer mahkumlar sanki köşkte kalıyor? Özgür Çelik'ten Ekrem'e ayrıcalık talebi

Trump’tan Ukrayna-Rusya barış açıklaması: Görene kadar inanmayın ama iyi bir şeyler olabilir!

Yolsuzluğa batan CHP fokur fokur! Özgür Özel’ e bir mektup daha

Tony Blair’in Ramallah teması: Gazze’nin geleceğine dair kritik sinyal mi?

Gürsel Tekin yeni planlarını açıkladı: Önümüzdeki günlerde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin öğretmenin atamasını bugün gerçekleştiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü: Barış için her katkıya hazırız!
Yerel Mardin’de feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı 1 ölü 2 yaralı
Yerel

Mardin’de feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı 1 ölü 2 yaralı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Mardin’de feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı 1 ölü 2 yaralı

Mardin Kızıltepe’de TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücü hayatını kaybetti, biri yaya iki kişi yaralandı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde trafikte korku dolu anlar yaşandı. Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Eymirli Mahallesi kavşağında meydana geldi. İrfan Aydın yönetimindeki TIR ile plakası belirlenemeyen Özgür T. (22) idaresindeki otomobil çarpıştı.

 

Çarpmanın etkisiyle TIR devrilirken, savrulan otomobilin çarptığı yaya Serkan Y. de (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde TIR şoförü İrfan Aydın’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar Özgür T. ile Serkan Y. ise ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Serkan Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İrfan Aydın'ın cenazesi ise otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mardin’de geniş çaplı operasyon! 48 firari tek tek yakalandı
Mardin’de geniş çaplı operasyon! 48 firari tek tek yakalandı

Yerel

Mardin’de geniş çaplı operasyon! 48 firari tek tek yakalandı

Mardin’de "Huzur ve Güven" uygulamasında 62 sürücüye ceza
Mardin’de “Huzur ve Güven” uygulamasında 62 sürücüye ceza

Aktüel

Mardin’de “Huzur ve Güven” uygulamasında 62 sürücüye ceza

Mardin’in ilçesinde altyapı çöktü: Yollar göle döndü, ekipler tahliyeye yetişemedi
Mardin’in ilçesinde altyapı çöktü: Yollar göle döndü, ekipler tahliyeye yetişemedi

Gündem

Mardin’in ilçesinde altyapı çöktü: Yollar göle döndü, ekipler tahliyeye yetişemedi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23