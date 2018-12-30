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Mardin'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Mardin'de, yolcu minibüsüyle hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

30 Aralık 2018 Pazar 19:21
Mardin'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Mardin'de yolcu minibüsüyle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Mardin-Ömerli Karayolu'nda sürücüleri henüz öğrenilemeyen minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin’deki hastanelere sevk edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 19:21
  1. Mardin
  2. trafik kazası

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