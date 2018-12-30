Mardin'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Mardin'de, yolcu minibüsüyle hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.30 Aralık 2018 Pazar 19:21
Mardin'de yolcu minibüsüyle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Mardin-Ömerli Karayolu'nda sürücüleri henüz öğrenilemeyen minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin’deki hastanelere sevk edildi.
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