  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mardin'de duraktaki panoya afiş asarken tırın çarptığı işçilerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı
Aktüel

Mardin'de duraktaki panoya afiş asarken tırın çarptığı işçilerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 13:52:06 -
Mardin'de duraktaki panoya afiş asarken tırın çarptığı işçilerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'de otobüs durağındaki panoya afiş asarken tırın çarpması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi, bir işçi ağır yaralandı.

Kızıltepe-Mardin kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 63 AAE 342 plakalı tır durağa çarptı.

Bu sırada durakta otobüs beklerken hızla yaklaşan tırı gören vatandaşlar kaçmayı başardı.

Bir reklam firmasında çalışan ve durağa afiş asmaya çalışan iki işçiden 35 yaşındaki Ferit Aslan olay yerinde hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Yaralanan işçi olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekiplerince tırın altından çıkarıldı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden işçinin iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başbuğ operasyona dikkat çekti: Çok büyük bir plan bozulacak
Gündem

Başbuğ operasyona dikkat çekti: Çok büyük bir plan bozulacak

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ canlı yayında, 2. Kandil olarak adlandırılan Sincar'a yapılacak bir operasyonla büyük planların bozul..
Azerbaycan nota verince Fransa geri adım attı
Dünya

Azerbaycan nota verince Fransa geri adım attı

Fransa Senatosu'nun dün Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetimini tanıyan kararıyla ilgili Azerbaycan nota verince, Fransız Dışişleri Bakanl..
27.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

27.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay