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Aktüel Mardin'de bir şüphelinin kolunda alçı görünümünde kamufle edilmiş patlayıcı ele geçirildi
Aktüel

Mardin'de bir şüphelinin kolunda alçı görünümünde kamufle edilmiş patlayıcı ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 19:35:52 -
Mardin'de bir şüphelinin kolunda alçı görünümünde kamufle edilmiş patlayıcı ele geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin'de Kızıltepe ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Suriye uyruklu şüphelinin sol kolunda alçı görünümünde sargılı vaziyette kamufle edilmiş patlayıcı ve sırt çantasında zaman ayarlı bomba düzeneği ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suriye sınırından illegal yollardan ülkeye geçiş yaparak metropol kentlerde bombalı eylem yapacağı değerlendirilen terör örgütü mensuplarının tespitlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Suriye'den yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu kişi, Kızıltepe ilçesinde gözaltına alındı.

Yapılan üst aramasında sol kolunda alçı görünümünde sargılı vaziyette kamufle edilmiş ve sırt çantasında şampuan kutusu içerisinde gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi. Ayrıca sırt çantasının eylem yapmaya hazır vaziyette özel olarak dizayn edildiği, çantanın içerisinde gizli bölmelerde patlayıcı madde zulalandığı ve zaman ayarlı ateşleme tertibatının bulunduğu tespit edildi.

Şüphelinin üzerinde 1 kilo 970 gram patlayıcı ve zaman ayarlı bomba düzeneği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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