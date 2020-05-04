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Mardin’de bir mahalle karantinaya alındı

Mardin’in Ömerli ilçesinde bir mahalle yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 18:03:42 -
Mardin’de bir mahalle karantinaya alındı

Mardin’in Ömerli ilçesinde bir mahalle yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Ömerli ilçesine bağlı kırsal Çınaraltı Mahallesi, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Mardin Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz Ömerli ilçesi kırsal Çınaraltı Mahallesinde korona virüs (COVİD-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla Ömerli İlçe Hıfzıssıhha Meclis Kurulu’nca 04 Mayıs 2020 tarih ve saat 00.00 itibariyle, 14 gün boyunca istisnai durumlar dışında giriş ve çıkışlara izin verilmemesi, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir” denildi.

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