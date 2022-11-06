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Aktüel Mardin'de beton mikseriyle traktör çarpıştı! Yaralılar var
Aktüel

Mardin'de beton mikseriyle traktör çarpıştı! Yaralılar var

Mardin'in Midyat ilçesinde beton mikseriyle demir yüklü traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 19:05:00 -
Mardin'de beton mikseriyle traktör çarpıştı! Yaralılar var

Mardin'in Midyat ilçesinde beton mikseriyle demir yüklü traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kayalıpınar Mahallesi girişinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 47 LA 923 plakalı demir yüklü traktör ile 47 LK 427 plakalı beton mikseri çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile beton mikserinde bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

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