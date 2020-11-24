  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mardin'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Aktüel

Mardin'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:17:57 -
Mardin'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit kırsalında düzenlenen, gri kategoride aranan örgütün sözde Dargeçit sorumlusu "Reber" kod adlı M.O'nun da aralarında bulunduğu 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, patlayıcı madde, mühimmat ve el bombası ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım-8 Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve özel harekat birlikleriyle başlatılan, Jandarma Atak helikopteri ve silahlı insansız hava unsurlarının da kullanıldığı operasyonda, gri kategoride aranan örgütün sözde Dargeçit sorumlusu "Reber" kod adlı M.O'nun da bulunduğu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede arama yapıldı.

Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince yapılan aramada, M-16 piyade tüfeği, 2 kaleşnikof piyade tüfeği, el bombası, patlayıcı madde, mühimmat, gece görüş dürbünü ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Ölü ele geçirilen 2 kadın teröristin kimlik bilgilerinin tespit edilmesine yönelik çalışma sürerken, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den CHP'li Mansur Yavaş'a bütçe tepkisi!
Siyaset

AK Parti Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den CHP'li Mansur Yavaş'a bütçe tepkisi!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda Başkan Mansur Yavaş'ın bir yıllık bütçe performansını değerlendiren AK Parti Grup Başkanve..
CHP'li Çeviköz yalnız değil!
Siyaset

CHP'li Çeviköz yalnız değil! "Tek çare Amerikan yönetimi"

CHP'li Ünal Çeviköz'ün bu sözleri tepki toplarken CHP'deki mandacılık aşkını bir kez daha gün yüzüne çıkarmış oldu.

Bakan Soylu’dan flaş açıklama: Acele edin
Siyaset

Bakan Soylu’dan flaş açıklama: Acele edin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına şiddet olaylarıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay