Mardin Valiliğinden marketlere fahiş fiyat denetimi

Marketlerde ayçiçek yağının yanı sıra temel gıda ürünlerinin stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı gerçekleştirilen denetimlerde Vali Demirtaş'a İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler, Ticaret Müdürü Mustafa Aydın, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Kinyaz Köle eşlik etti.

Vali Demirtaş, denetimlerde marketlerin reyonlarındaki Ayçiçek yağı ürünleri yanı sıra temel gıdaların da fiyat etiketlerini, depo kontrolü ile KDV indirimlerini de inceleyerek stokçuluk ile fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Vali Demirtaş, Valilik koordinesinde oluşturulan komisyonun her gün marketleri denetlediğini söyledi.

Tedirginlik oluşturabilecek herhangi bir olumsuzluğun olmadığını dile getiren Vali Demirtaş, şunları söyledi:

"Hem stokta hem raflarda yeteri kadar ürün olup olmadığını ve fiyatları kontrol ediyoruz. Şu an bugüne kadar Mardin'imizde olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmadık. Çok şükür raflarımız tamamen dolu. Ürünlerimiz fiyatlarında aşırı bir yüksek olmadığını görüyoruz. Yani vatandaşlarımızın hiç tedirgin olmasına gerek yok. Ülkemizde ve Mardin’imizde marketlerimizde başta yağ olmak üzere tüm gıda ürünleri çok şükür yeteri kadar var. Hiç kimsenin tedirgin olmasına gerek yok. Bir problemimiz yok yani çok şükür. Bundan sonra denetimlerimiz sık bir şekilde sürecek. Sadece Mardin merkezde değil tüm ilçelerimizde bu denetimlerimizi yapıyoruz. Kaymakam arkadaşlarımız kendi ilçelerinde kurmuş oldukları komisyonlarla beraber yapıyorlar. Ben de gittiğim ilçelerde mutlaka bu denetimlere katılıyorum. Şu an endişeye sevk edecek, telaşlanmamıza neden olabilecek hiçbir neden yok. Şu an tüm marketlerimizde yeteri kadar yağ var, zaman zaman stoklarda mal görüyoruz ama hem markette var hem de depoda da varsa bunda bir problem yok. Çünkü tüm ürünleri depodan getirip markette taşımamızın da bir anlamı yok. Şu an endişeye sebep olabilecek hiçbir sebep yok." (İLKHA)