Mardin Milletvekili Faruk Kılıç AK Parti'nin 25. Kuruluş Yıldönümü Dolayısıyla Bir Mesaj Yayınladı

Çeyrek asırdır siyaset sahnesinde yer alan AK Parti Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizi her alanda zirveye taşıdı. Liderimizle önümüze çıkan tüm engelleri tek tek aşarak aynı azim, kararlılık ve aşkla yolumuza devam ediyoruz. AK Parti Kalkınmadan ulaşıma, sağlıktan eğitime, teknolojiden savunma hamlelerine, yerli ve milli olacak her yeniliği öncelik edinen bir siyasi çizgiyle Türkiye'yi en muasır medeniyetler seviyesine ulaştırdı. Terörsüz Türkiye ideallerinde atılan her adımı milletimizin çıkarları doğrultusunda yöneterek, terörün olmadığı yaşam modelini sahneye sundu. Aziz şehitlerimizin hatırası ve kıymetli gazilerimizin onuruna yakışır şekilde sorunu çözüme kavuşturuyoruz."

Birçok Badire İle Karşı Karşıya Kaldık

25 yıllık süreç boyunca AK Partimiz Türkiye’yi her alanda büyütme çabası içerisinde iken bir çok badire ile de mücadele etmek zorunda kaldı. Kapatma davaları başta olmak üzere 27 Nisan e-muhtırası, gezi olayları, 17-25 Aralık süreci, sık sık gündemde olan terör saldırıları ve milletimizin büyük bir duruş sergilediği 15 Temmuz darbe girişimi gibi bir çok alanda yapılan saldırıları elhamdülillah bertaraf etmeyi başardı. Koronavirüs salgını ve 6 Şubat depremleriylede sarsılan ülkemiz, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm dünyanın hayretle izlediği bir başarı grafiğiyle hepsinin üstesinden geldi."

Milletimizle Omuz Omuza Vererek Mücadele Ediyoruz

AK Parti olarak gerçekleştirdiğimiz her hamlede milletimize güvenerek hareket ettik. Önümüze çıkan her engeli milletimizle omuz omuza mücadele vererek sonuca ulaştırdık. Yılmadan, usanmadan, yorulmadan yolumuza devam ettik. Ohali kaldırın yeter diyen bir milleti başımızın üstünde tutarak sadece bir icraatle yetinmeyip katsayı zulmüne son verdik. Başörtü sorununu çözüme kavuşturarak kızlarımızın eğitim haklarını kendilerine iade ettik. Okul ve çeşitli kurumların kapılarında kız evlatlarını bekleyen analarımızın sesine kulak olduk. İlaç kuyrukları, bitmek bilmeyen su çilesini sonlandırdık. AK Parti belediyecilik anlayışıyla bitmek bilmeyen bir hizmeti şehirlerimizin her alanına yaydık. Diğer Ülke liderlerinin karşısında el pençe durulan dönemin aksine 3 Kasım 2002 seçimlerinin hemen ardından değişen zihniyetle birlikte artık gündem oluşturan ve karar veren bir ülke haline geldik."

AK Parti Halkımızın Bağrından Gelerek Hizmete Mazhar Olmuş Tek Partidir

2001'den bu yana teşkilatlarımızın hangi kademesinde olursa olsun AK Parti çatısı altında siyaset yapan her bir kardeşimiz canla başla mücadele etmektedirler. Bu anlamda AK Parti'de hizmet veren her bir kardeşimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

11 milyon 709 bin 913 üyesiyle de büyük bir aileyi oluşturarak ilklere imza atan ve bu minvalde partimize Gönül vermiş her bir ferdimizle her zaman gurur duyduk. Çünkü AK Parti siyasi bir oluşumla birlikte halkımızın bağrından gelerek hizmete mazhar olmuş yegane partidir. Bu duygularla kurulduğu günden bu yana AK Parti çatısı altında siyaset yapmış ve bu zaman diliminde vefat etmiş tüm gönüldaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ve her ne olursa olsun hizmet etmekten asla taviz vermeyerek gönlündeki yerini AK Parti ile dolduran her bir kardeşimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum."