  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mardin merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Gündem

Mardin merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Mardin merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 13:26:00 -
Mardin merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekiplerince 5 ilde düzenlenen operasyonda, ankesörlü telefonlardan ardışık aranma yöntemiyle örgütsel irtibatları tespit edilen, aralarında 2 muvazzaf astsubay ile görevinden ihraç edilen bir albayın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den Kongo'daki İtalyan büyükelçinin öldürüldüğü saldırıya sert tepki!
Gündem

Türkiye'den Kongo'daki İtalyan büyükelçinin öldürüldüğü saldırıya sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) konvoyuna düzenlenen saldırıy..
Yusuf Alabarda: S-400 tali bir mesele asıl mesele...
Gündem

Yusuf Alabarda: S-400 tali bir mesele asıl mesele...

S-400 meselesinin Türkiye ve ABD arasında tali bir mesele olduğunu belirten Strateji Uzmanı ve Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yusuf Al..
Son seçim anketinde bomba patladı! İki partiye büyük şok
Siyaset

Son seçim anketinde bomba patladı! İki partiye büyük şok

Areda Araştırma Şirketi, Ocak ayına ilişkin yaptığı seçim anketini kamuoyu ile paylaştı. Anket sonucuna Cumhur İttifakı yüzde 53'ün üzerind..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay