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Yerel Mardin merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
Yerel

Mardin merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

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Mardin merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Mardin merkezli 10 ilde 15 kişilik dolandırıcılık örgütüne operasyon düzenlendi; 13 şüpheli yakalandı, hesaplarda 700 milyon liralık işlem hacmi bulundu.

Mardin merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 15 kişilik dolandırıcılık örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmayı Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Çalışma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarına yönelik yapıldı.

Şüphelilerin internet ve sosyal medya üzerinden araç kiralama, evde ek iş, cep telefonu, oto yedek parça, tarım ve hayvancılık aletleri gibi ürünlerin satışını yapma veya iş imkanı sağlama vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlendi.

MASAK verilerinde 700 milyon liralık hacim çıktı

Soruşturma kapsamında MASAK'tan ham veri olarak temin edilen kayıtlar incelendi. İncelemede, şüphelilere ait hesaplarda toplam 700 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Tespitin ardından Mardin merkezli; Mersin, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Muş, İstanbul, Gaziantep ve Bitlis'in de aralarında bulunduğu 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda tabanca ve 14 cep telefonu ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 30 fişek, 2 şarjör, 14 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 tablet, 4 USB bellek ve 1 hafıza kartı ele geçirildi.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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