Mardin, genç yapımcıların gözdesi oldu

MARDİN (İHA) – Bu yıl yaklaşık 5 milyon turist hedefleyen Mardin’in tarihi taş sokakları, yapımcılar ve sosyal medya fenomenlerinin gözdesi haline geldi. İstanbul’dan Mardin’e gelen bir grup genç, ’Sokakların kanunu, ailene iyi bak’ film çekimlerinin Mardin ayağını tamamladı.

Önümüzdeki günlerde ulusal bir kanalda izleyicinin karşısına çıkacak olan dizinin çekimleri, açıkhava müzesi konumunda olan Mardin’de çekilmeye başlandı. Dizi çekimi ile dikkatleri üzerine çeken Mardin için sosyal farkındalık projesi oluşturan bir grup sosyal medya fenomeni de burada çekecekleri görüntüleri internete yükleyip izleyicinin beğenisine sunacak. Kendi imkanları ile 10 gün boyunca Mardin ve ilçelerini gezerek tarihi sokaklarda çekimlerini tamamlayan sosyal medya fenomenleri Halil Tuncer, İbrahim Yılmaz, Oğuzhan Öner şiddet, bağımlılık, taciz konularına dikkat çekmek ve Mardin’in doğal güzelliklerini tanıtmak için kentte kamera karşısına çıktılar. Sosyal farkındalık projesi kapsamında bağımlılıkla mücadele, istismar, vatan sevgisini konu alan yeni nesil gençlerin dikkatini çekmek için ’Sokakların kanunu, ailene iyi bak’ filminin çekimlerini Mardin’de tamamladı.

Sosyal medya fenomenlerinden Mardin’e davet

Yaptıkları çalışma ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bilgi veren Halil Tuncer, sosyal proje kapsamında İstanbul’dan Mardin’e geldiklerini söyledi. Kadına şiddet, çocuk istismarı, hayvana şiddet, uyuşturucu gibi sorunları sinemaya uyarlamaya karar verdiklerini kaydeden Tuncer, “Sağlam bir senaryo oluşturduk. Mardin ve İstanbul’da çekimlerimizi gerçekleştirdik. Sorunlara farkındalık oluşturmak istedik. Burası Güneydoğu ve bölgenin yanlış bir algısı var. İnsanların bölgeyi bilmesi güzelliklerini görmesi için çekimlerimizi Mardin’de yaptık. Herkesi Mardin’e davet ediyoruz. Farklı projelerimiz var ama sosyal farkındalık oluşturmak istedik” dedi.

Sosyal proje ile gençlere seslenecekler

Filmin genç yönetmeni İbrahim Yılmaz ise gençler arasında yaşanan olumsuzluklara sosyal farkındalık projesi ile dikkat çekmek istediklerini söyledi. Yılmaz, “60’a yakın oyuncu ile İstanbul ve Mardin’de çekimlerimizi yaptık. Mardin’i tanıtmak istedik. Zor şartlarda çalıştık. Güzel sahnelerimiz oldu ve devamı da gelecek. Yaklaşık 3 ay daha çekimlerimiz sürecek ve aksiyon sahnelerini tamamladıktan sonra yaza doğru filmimiz yayına girecek. Kendi imkanlarımız ile büyük işler için yola çıktık. Aslen Mardin Kızıltepeliyim ve Mardin’i tanıtmak isteriz. Mardin’i gelip görmeyenler mutlaka Güneydoğu’ya Mardin’e gelsinler ve doğal ortamını görsünler” diye konuştu.

“Arkadaş ortamında çıkardığımız konu ile tepkimizi ortaya koyduk”

Filmin senaristi Oğuzhan Öner de, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin terörden daha çok doğal güzelliklerini anlatmak için çekimleri Mardin’de yaptıklarını ve insanlara cesaret vermek istediklerini söyledi. Öner, “Çok kısıtlı bütçe ile film çekimlerini tamamladık. Biz imkansızı başarıyoruz ve birçok kişiye örnek olsun istiyoruz. Taciz, şiddet ve madde bağımlılığına arkadaş ortamında çıkardığımız konu ile bir nevi tepkimizi ortaya koyduk” şeklinde konuştu.

Mardin’de çekimlerini tamamlayan genç film yapımcıları İstanbul çekimlerini tamamlamak üzere Mardin’den ayrıldı.