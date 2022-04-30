Mardin bayram namazı saat kaçta 2022? 2 Mayıs Mardin Ramazan Bayram namazı saati 2022:
Diyanet Mardin bayram namaz saati: Bayram namazı saatleri Ramazan ayının bitiyor olması nedeniyle merak edilmeye başladı. Bu sene Ramazan Bayramı için namaz 2 Mayıs Pazartesi günü sabah kılınacak.2022 Ramazan bayram namazı kılacak vatandaşlar Mardin bayram namazı saatini araştırıyor. Peki; Mardin 2022 Ramazan Bayramı namaz saati kaçta, bayram namazı kaçta kılınacak? bayram namazı saati Mardin için kaçta? İşte Mardin bayram namazı saati...
Dini bayramlarımızdan olan Ramazan Bayramı için camilere akın edecek olan Müslümanlar bir yandan on bir ayın sultanı Ramazan’ın bitmesinin hüznünü yaşarken diğer yandan da Ramazan Bayramına kavuşmanın mutluluğunu bir arada yaşamakta. Bayram namazı saati diyanet tarafından açıklandı. 2022 Ramazan Bayramı günün ilk ışıklarıyla birlikte bayram namazı için camilere gidecek vatandaşlar, şimdiden bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. Peki; Mardin bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet bayram namazı saatleri ve Mardin 2022 Ramazan Bayramı namaz saati....
2022 Mardin bayram namazı saati
Mardin bayram namazı saati 05:52 olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu.
2022 Dargeçit bayram namazı saati
Dargeçit bayram namazı saati 05:48 olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.
2022 Derik bayram namazı saati
Derik bayram namazı saati 05:54 olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.
2022 Kızıltepe bayram namazı saati
Kızıltepe Ramazan Bayram namazı saati 05:53 olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.
2022 Mazıdağı bayram namazı saati
Mazıdağı Ramazan Bayram namazı saati 05:53 olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.
2022 Midyat bayram namazı saati
Midyat Ramazan Bayram namazı saati 05:50 olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.
2022 Nusaybin bayram namazı saati
Nusaybin Ramazan Bayram namazı saati 05:51 olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.
2022 Ömerli bayram namazı saati
Ömerli Ramazan Bayram namazı saati 05:51 olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.