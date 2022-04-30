Mardin bayram namazı saat kaçta 2022? 2 Mayıs Mardin Ramazan Bayram namazı saati 2022:

Dini bayramlarımızdan olan Ramazan Bayramı için camilere akın edecek olan Müslümanlar bir yandan on bir ayın sultanı Ramazan’ın bitmesinin hüznünü yaşarken diğer yandan da Ramazan Bayramına kavuşmanın mutluluğunu bir arada yaşamakta. Bayram namazı saati diyanet tarafından açıklandı. 2022 Ramazan Bayramı günün ilk ışıklarıyla birlikte bayram namazı için camilere gidecek vatandaşlar, şimdiden bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. Peki; Mardin bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet bayram namazı saatleri ve Mardin 2022 Ramazan Bayramı namaz saati....

2022 Mardin bayram namazı saati

Mardin bayram namazı saati 05:52 olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu.

2022 Dargeçit bayram namazı saati

Dargeçit bayram namazı saati 05:48 olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

2022 Derik bayram namazı saati

Derik bayram namazı saati 05:54 olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

2022 Kızıltepe bayram namazı saati

Kızıltepe Ramazan Bayram namazı saati 05:53 olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

2022 Mazıdağı bayram namazı saati

Mazıdağı Ramazan Bayram namazı saati 05:53 olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

2022 Midyat bayram namazı saati

Midyat Ramazan Bayram namazı saati 05:50 olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

2022 Nusaybin bayram namazı saati

Nusaybin Ramazan Bayram namazı saati 05:51 olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

2022 Ömerli bayram namazı saati

Ömerli Ramazan Bayram namazı saati 05:51 olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.