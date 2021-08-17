Marcao önce kafa attı, sonra yumruk attı! Kerem Aktürkoğlu olayı anlattı
Giresunspor maçının 61. dakikasında Galatasaraylı Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa atıp sonra yumruk atması gündem oldu. Yaşanan olaylar sonrasında Brezilyalı futbolcu kırmızı kartla saha dışına alınırken Fatih Terim de Kerem'i oyundan çıkardı. Kenara gelen genç yıldız, Fatih Terim'e "Sus dedim kafa atıyor hocam" dedi.
Süper Lig'in açılış haftasının son maçında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmaya Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na attığı yumruk damga vurdu. Yaşanan olayların ardından teknik direktör Fatih Terim tarafından saha kenarına alınan genç yıldız, hocasına dert yandı.
Fatih terim'e yaşananları anlattı
Marcao, Kerem'e attığı yumruk sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Kerem de Fatih Terim tarafından yedek kulübesine alındı. Hocasına yaşananları anlatan genç yıldız, "Sus dedim kafa atıyor hocam" diyerek isyan etti.