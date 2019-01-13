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Marcao, Chaves'e galibiyetle veda etti

- Galatasaray'ın transferi için anlaşma sağladığı Marcao'nun takımı adına son kez forma giydiği maçta Chaves, Tondela'yı 2-1 yendi

13 Ocak 2019 Pazar 22:56
Marcao, Chaves'e galibiyetle veda etti


İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın transferi için anlaşmaya vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao), takımı Chaves ile çıktığı son maçtan galibiyetle ayrıldı.

Portekiz Premier Lig'de Chaves, 17. hafta mücadelesinde Tondela'yı ağırladı.

Marcao'nun 20. dakikada kaçırdığı penaltı atışında dönen topu ağlara gönderen Andre Luis, Chaves'i 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi takım, 57. dakikada Luther Singh'in kaydettiği golle durumu 2-0 yaptı. Tomane'nin 90+8. dakikada penaltıdan bulduğu golle fark bire indi ve Chaves mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Chaves'te kaptan olarak çıktığı maçta 90 dakika forma giyen ve bir penaltı kaçıran 22 yaşındaki Marcao, 35. dakikada sarı kart gördü.

Ligde 11 maç sonra galip gelen Chaves, 12 puanla 17. sıraya yükseldi. Tondela ise 18 puanda kaldı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 22:56
  1. Chaves
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