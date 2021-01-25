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Gündem ‘Maralfalfa Kral otu’ hayvancılığı kurtarır!
Gündem

‘Maralfalfa Kral otu’ hayvancılığı kurtarır!

Tarımsal araştırmalara yönelik çok sayıda kitabı olan Ziraat Yüksek Mühendisi Oğuz Güler, Akit’e yaptığı açıklamada, rafta yeşil yem tekniğine ağırlık verilmesi ve dönümde 100 ton ürün veren, “Dev kral otu” denilen Maralfalfa yem bitkisinin, tarıma elverişsiz yerlere ekilerek hayvancılıkta çığır açılabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 10:49:00 -
‘Maralfalfa Kral otu’ hayvancılığı kurtarır!

 Muhammet Kutlu  Ankara 

Tarımsal araştırmalara yönelik çok sayıda kitabı olan Ziraat Yüksek Mühendisi Oğuz Güler, Akit’e yaptığı açıklamada, rafta yeşil yem tekniğine ağırlık verilmesi ve dönümde 100 ton ürün veren, “Dev kral otu” denilen Maralfalfa yem bitkisinin, tarıma elverişsiz yerlere ekilerek hayvancılıkta çığır açılabileceğini söyledi. Güler, özellikle rafta yeşil yem üretiminin tam kapasiteye ulaşması ile tarımsal üretimde kullanılan sudan yüzde 95 oranında tasarruf sağlanabileceğine dikkat çekerek, bunun da dünyada açlık ve susuzluk sorununun çözümünde önemli ölçüde etkili olacağını söyledi.

Yeşil yem mucizesi

Güler şöyle devam etti: “Türkiye 78.5 milyon hektardır. Bunun 24 milyon hektarı tarım alanıdır. Bize 5.1 milyon hektar ilave tarım alanı lazım, çünkü 5 ana ürünü dışarıdan almaktayız ekecek yer olmadığından. Ara malı buğday için 3,.5 milyon hektar düşünce, rafta yeşil yem (RAYEY) ve Kral otunun oluşturacağı tarla kazanımları da çıkınca yaklaşık 1 milyon hektar ek alan yeterli. Kral otu ve Yeşil yem hayvancılıkta gerekli ama ekonomide son şansımız.

Az su ile çok verim

Az su ile çok ürün alacağımız acil yollar bulmalıyız. Maralfalfa-Kral otu dönümde yılda 100 ton ürün verir. Tonu 2-5 TL’ye mal olurken mısır silajı kadar su istemez. Yeşil yem 20 milyon ton üretilse göllerimizin yüzde 70’ini kurtarabiliriz. Biz de 2.3 milyon hektar alanda yem bitkisi ekilir. Rafta yeşil yem üreterek 400 bin, Kral otu ekerek 300 bin hektar tarla boşa çıkar. Bu 2 bitki ile yem sorunu kalmaz ve giderler düşer ve enflasyonu azaltır.”


Yeni Akit Gazetesi
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