Maradona'dan Messi'ye milli takım çağrısı

Arjantin futbolunun efsane ismi Diego Armando Maradona, Lionel Messi'ye sahip çıktı. Son olarak ülkesinin Irak ve Brezilya'yla oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna davet edilmeyen Messi'ye kucak açan Maradona, yıldız futbolcuya milli takımı bırakması için tavsiyede bulundu.

"ARTIK GİTME DOSTUM"

Clarin'e konuşan Maradona, her durumda Messi'nin suçlandığını belirterek, ''U-15 takımı kaybediyor, hata Messi'nin. Arjantin Ligi'nde fikstür kavgası çıkıyor, Messi suçlu. O hep suçlanıyor, hep!'' dedi. Messi'ye tavsiyede bulunan Maradona, ''Messi'ye söylüyorum; milli takımı bırak ve asla geri dönme. Gitme artık dostum. Gitme ki bakalım başa çıkabiliyorlar mı? Gerçekten büyük adamlar mıymış, görelim'' şeklinde ifadeler kullandı.