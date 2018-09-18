Maradona yeni takımıyla şov yaptı!

Son olarak geçen sezon Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Fujairah takımını çalıştıran Maradona, yaklaşık iki hafta önce teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Dorados ile ilk maçından mutlu ayrıldı.

GOLCÜ ANGULO ŞOV YAPTI

Ligin 8. hafta mücadelesinde Dorados, Ekvadorlu golcüsü Vinicio Angulo'nun hat-trick yaptığı maçta, konuk ettiği Tapachula'yı 4-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetine ulaştı.

Bu galibiyetle Dorados, 15 takımın yer aldığı ligde 10'uncu sıraya kadar yükseldi.