Maradona yeni takımıyla şov yaptı!
Dünya futbolunun efsanesi Maradona, Meksika İkinci Lig ekiplerinden Dorados'un başında çıktığı ilk maçta rakibini 4-1 mağlup etti.18 Eylül 2018 Salı 16:33
Son olarak geçen sezon Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Fujairah takımını çalıştıran Maradona, yaklaşık iki hafta önce teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Dorados ile ilk maçından mutlu ayrıldı.
GOLCÜ ANGULO ŞOV YAPTI
Ligin 8. hafta mücadelesinde Dorados, Ekvadorlu golcüsü Vinicio Angulo'nun hat-trick yaptığı maçta, konuk ettiği Tapachula'yı 4-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetine ulaştı.
Bu galibiyetle Dorados, 15 takımın yer aldığı ligde 10'uncu sıraya kadar yükseldi.
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