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Manyas Gölü'nden İsrail Sazanı fışkırıyor

Balıkesir'in Manyas ilçesi sınırlarında bulunan Manyas Gölü'nde,istilacı bir balık türü olarak bilinen İsrail sazanı bolluğu yaşanıyor.

23 Ocak 2019 Çarşamba 16:00
Manyas Gölü'nden İsrail Sazanı fışkırıyor

Yaklaşık 300 balıkçının avlandığı Manyas Gölü'nde İsrail sazanı bolluğu görülüyor.

Tutulan balıkların Irak ve Suriye'ye ihraç edildiği öğrenildi. İstilacı olarak bilinen ve sazan, turna, yayın gibi türlerin yumurta ve yavruları için büyük tehdit oluşturan İsrail sazanının diğer yerli türlere oranla üç kat daha fazla yumurta bıraktığı belirtildi.

Balıkçı Mehmet Çapraz, "35 yıldan beri balıkçıyım. Manyas Gölü'nde çalışıyorum. Önceden sazan tutuyorduk, şimdi İsrail sazanı tutuyoruz. İşlerimiz iyi. Allah bereket versin. Balıklar biraz ufak ama çok bol" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 16:00
  1. Balıkesir
  2. Balıkesir Manyas Gölü
  3. İsrail Sazanı
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