Mantara karşı elma sirkesi



Bedenimizdeki hastalıklardan biri de mantar enfeksiyonlarıdır. Bugün özellikle cilt mantarları üzerine duracağız.



Mantar enfeksiyonları aslında en yaygın hastalık gruplarından biridir. Ne var ki her mantar çok büyük belirtiler vermez. O yüzden tedavi edilmeyen mantarın enfeksiyon oranı da yüksektir.

Bazı hastalıkları söylemekten utanırız. Çünkü pislikten veya bakımsızlıktan meydana geldiğini zannederiz.

Mantar hastalıkları da böyledir. Ama işin aslı, bu hastalıklar eski çağlardan beri görülür ve her zaman kişisel temizlikle alakalı değildir.

Mantarlar, bakteriler gibi parazit mikroorganizmalardır. Vücut mantarları aynı ağaçlarda yaşayan akrabaları gibi nemli ortamları çok severler. O yüzden en çok parmak araları ve edeb yerlerinde oluşurlar.

Bağışıklığın zayıfladığı bazı durumlarda veya kullanılan bir ilacın yan etkisi olarak da görülebilirler. Her yaştan insanda mantar oluşabilir.

Özellikle suya girip serinleme merakından yaz aylarında mantar vakalarında artış yaşanır.

Saçkıran:

Bazen saçta veya sakallarda boşluklar görürüz. Bunların sebebi büyük ihtimalle tinea kapitis, yani halk arasında bilindiği şekliyle saçkırandır. Çocuklarda çok görülse de yetişkinlerde de rastlanır. Bölgenin açılması, hafif kızarıklık ve pullanmayla kendini belli eder.

Kasık mantarı:

En rahatsız edici mantar türlerinden biridir. Genelde erkeklerde görülür. Kasık bölgesinde kızarıklık ortaya çıkar, yayılır; yanma ve kaşıntı görülür. Ayak mantarından bulaştığı vakalar da vardır.

Kandidiyaz:

Genelde ağız, yemek borusu ve kadın edeb bölgesinde meydana gelir ama vücudun başka yerlerinde, hatta içinde ortaya çıkabilir. Koltuk altı ve parmak araları gibi nemli alanlar da kandidiyaz ortamlarıdır.

Ayak mantarı:

En yaygın ve en bilinen mantar çeşitlerinden biri budur. O yüzden sizde oluşursa utanmayın.

Bu mantar, nemli parmak aralarını çok sever. Dolayısıyla alabileceğiniz en büyük önlem parmak aralarınızı kuru tutmaktır.

Çok kaşıntı yapar ama kaşımamaya çalışın çünkü kaşıyıp yara açarsanız enfeksiyon kapmasına yol açabilirsiniz.

Bu mantar oldukça bulaşıcıdır. Hamam ve havuz gibi ortak alanlardan, başkasına ait çorap, ayakkabı veya terlik gibi eşyaların kullanılmasından da geçebilir.

Tırnak mantarı:

Tırnak mantarı genelde ayak tırnaklarında meydana gelir. Sebebi aynı ayak mantarındaki gibi buranın daha nemli olması ve daha havasız kalmasıdır.

Tırnak mantarını anlamak kolaydır. Tırnaklarınızda sertleşme, özellikle sararma gibi renk değişimi ve kırılganlık varsa tırnak mantarından şüphelenebilirsiniz. Ayak mantarı ile birlikte görülebilir. Yine onun gibi bulaşıcıdır ve benzer şekilde bulaşır.

Ayağınızı daima kuru tutmalı, pamuk çorap giymelisiniz.