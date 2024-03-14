Mansur’un kirli çamaşırları ortaya saçıldı

YENİ AKİT ANKARA

İYİ Parti'nin ABB Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, İYİ Parti’de birçok üst düzey görevde bulunduktan sonra CHP’ye katılarak CHP Keçiören Belediye başkan adayı olan Mesut Özarslan ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı ihaleye fesat karıştırmakla suçladı.

2019 yılında 65 Milyon 903 Bin 424 TL kâr eden PORTAŞ'ın şu anda CHP'nin Keçiören Belediye Başkan Adayı olan Mesut Özarslan'ın Genel Müdür olduğu 2023’te 59 milyon 647 bin 720 lira zarar ettiği de Belediye denetim komisyonu tarafından açıklanan mali verilerde ortaya çıkmıştı. İhaleye fesat iddiaları her defasında, şeffaf ihale algısıyla propaganda yapan Yavaş'ın “64 yaşındayım, bu yaşıma kadar haram yemedim. Bu yaştan sonra da yemeye ve yedirmeye niyetim yok” sözünü akıllara getirdi.

Orta zekalı biri bile anlar

Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, “Ankara Büyükşehir Belediyesi asfalt ihalesi yapıyor. Katılan iki firmanın teklifi birebir aynı. Arhat Enerji’nin teklifi 242 milyon 382 bin 115 lira, Makimsan’ın teklifi ise 242 milyon 382 bin 155 lira, yani kuruşuna kadar aynı. Orta zekalı bir kişi bile bunun ihaleye fesat karıştırmak olduğunu, 4734 sayılı yasanın 17. maddesinde doğrudan dolaylı teklif vermek olduğunu, TCK'da 237’de de bunun müeyyidelerinin olduğunu bilir. Bu bilgi ve belgeler denetim komisyonu raporunda var. Makimsan denen şirket Mesut Özarslan'ın asfaltçısı. Teklifi böyle veriyorsan bunun adı ihaleye fesat karıştırmaktır” dedi.

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