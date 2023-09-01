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Gündem Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e soğuk duş! ''İYİ Parti'nin önünü kesmek için adaylığını açıkladı''
Gündem

Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e soğuk duş! ''İYİ Parti'nin önünü kesmek için adaylığını açıkladı''

Yeniakit Publisher
2023-09-01 09:52:00 -
Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e soğuk duş! ''İYİ Parti'nin önünü kesmek için adaylığını açıkladı''

CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş, 'Mansur Yavaş'ın aday adaylığını açıklamasının arkasında İYİ Parti'nin önümüzdeki günlerde, kendisine getirmesi muhtemel olan adaylık teklifinin önünü kesmek için konuştuğunu söyleyebilirim. Yavaş, bunun önünü kesmek için aday adaylığını açıkladı.' diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, başkentte gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama programındaki "Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum. Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim." sözleri Tv100 yayınında tartışıldı.

"YAVAŞ, İYİ PARTİ'NİN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI"

CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş, "Mansur Yavaş'ın aday adaylığını açıklamasının arkasında İYİ Parti'nin önümüzdeki günlerde, kendisine getirmesi muhtemel olan adaylık teklifinin önünü kesmek için konuştuğunu söyleyebilirim. Meral Hanım'ın el yükseltmesinin arkasında özellikle Ankara'da Mansur Yavaş'ı kendi partisinden aday yapma isteği olduğu biliniyor. Yavaş, bunun önünü kesmek için aday adaylığını açıkladı." diye konuştu.

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