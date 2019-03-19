Mansur Yavaş'ın sözleri, HDP'lileri çıldırttı: Feleğin şaşar!

Katıldığı bir televizyon programında HDP'liler ile ilgili konuşan Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "HDP'liler topluma kazandırılmalı. Onları PKK'nın pençesinden kurtarmak gerekiyor." dedi.

Bu sözler, HDP cephesini adeta çılgına çevirdi.

HDP Muş Belediye Başkan Adayı Sırrı Sakık ve HDP'li Hasip Kaplan, sosyal medya üzerinden Mansur Yavaş'a verdi, veriştirdi.

"Umutsuz vaka"

Sırrı Sakık, "HDP’liler topluma kazandırılmalı' diyen kişi şunu demek istiyor. Kürtler ve HDP’liler hepsi kriminal bir halktır, suçludur. Rehabilite edilerek kötü yoldan kurtulabilrler. Bence siz kendinizi topluma kazandırmayın. Umutsuz vakkasınız çünkü." yorumunu paylaştı.

"Feleğin şaşar"

HDP'li Hasip Kaplan'ın tepkisi ise daha sert oldu. Kaplan, "Mansur Yavaş... Seni öyle bir rehabilite ederiz ki, feleğin şaşar. Aklın tavana vurur, edepsiz!" dedi.

Gizli ittifak nereye gidiyor?

Seçim zamanına kısa bir süre kalmasına rağmen ittifak yapmadıklarını her defasında dile getiren CHP'liler için HDP ile ters düşmesiyle ilgili, 'gizli ittifak çatırdıyor' yorumları yapıldı.