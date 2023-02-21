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Siyaset Mansur Yavaş'ın deprem bölgesindeki 'fosforlu kıyafet' oyunu bozuldu! 'Şov yapma' tepkisi
Siyaset

Mansur Yavaş'ın deprem bölgesindeki 'fosforlu kıyafet' oyunu bozuldu! 'Şov yapma' tepkisi

Deprem felaketi sürecinde Türkiye büyük üzüntü yaşarken, CHP'liler ise bölgeye ilişkin algı çalışmasında birbiri ile yarışıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 23:04:00 - 2023-02-22 00:08:52
Mansur Yavaş'ın deprem bölgesindeki 'fosforlu kıyafet' oyunu bozuldu! 'Şov yapma' tepkisi

 Yeniakit.com.tr 

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli 4 büyük depremin yaşandığı bölgeye ilişkin bir mesaj paylaşan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'dan giden 300'e yakın motokuryenin Hatay'da, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin merkezinde gönüllü olarak çalıştığını söyledi.

Ankara Motokuryeler Derneği Başkanı Sinan Ölçü, işin aslını Sabah'a anlattı.

'Şov yapma' tepkisi!

Ölçü, "Gazetelere demeç de verdim yayınlamadılar, Yavaş'ın tweet'inin altına yazdım; Sayın Valimizin verdiği izin ve Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü'nden aldığımız TIR'larla deprem bölgesine gittik. Hatay merkeze gittiğimizde orada 53. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde ABB konuşlanmış. Ancak Hatay'da polisler, yağma ve hırsızlık olaylarına karşı karışıklık olmaması için kuryelerin fosforlu kıyafet giymesini istedi, kuryelerde bu kıyafet yoktu." dedi ve Mansur Yavaş'ın algısını şu ifadelerle çürüttü:

ABB reklam için bu kıyafetleri dağıtmıştı, kuryeler de mecbur kaldığı için giymişti. ABB'nin Hatay'da bunun dışında bize hiçbir katkısı ve desteği olmadı. Mansur Yavaş'tan önce ben oradaydım. Çünkü kardeşimin oğlu enkaz altındaydı. Devlet, polisiyle, askeriyle oradaydı ilk günden itibaren. Mansur Yavaş kendine düşen görevleri yapsın. Şov yapmasın, algı yapmasın sadece onu istiyoruz biz.

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Yorumlar

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Bir yeniçeri atasözü derki liderini söyle sana ne kadar başçavuşun beyğiri gibi Zarta çektiğini söyleyeyim der
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