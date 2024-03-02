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Gündem Mansur Yavaş'a suçüstü! Fena yakalandılar
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Mansur Yavaş'a suçüstü! Fena yakalandılar

Yeniakit Publisher
2024-03-02 20:55:00 -

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine kısa bir süre kala siyaset sahnesi hareketli günler yaşıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ın AK Parti adayı Turgut Altınok'a karşı yaptırdığı son eylem tepki çekti.

Mansur Yavaş, zabıta ekipleriyle birlikte ABB çalışanlarına Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'a ait pankartları gece yarısı operasyonla söktürme girişiminde bulunurken yakalandı.

Pankartların sökülmesine itiraz eden bir vatandaşın yüksek sesle, "Sökme kardeş. Niye söktürüyorsun kardeşim niye söktürüyorsun?" şeklindeki tepkisi kameraya yansıdı.

Bu olay, seçim atmosferinin giderek gerilimli bir hal aldığını gösterirken, Mansur Yavaş'ın bu hamlesi ve vatandaşın tepkisi seçim öncesi siyasi tansiyonu yükseltti.

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