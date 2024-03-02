Mansur Yavaş'a suçüstü! Fena yakalandılar
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine kısa bir süre kala siyaset sahnesi hareketli günler yaşıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ın AK Parti adayı Turgut Altınok'a karşı yaptırdığı son eylem tepki çekti.
Mansur Yavaş, zabıta ekipleriyle birlikte ABB çalışanlarına Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'a ait pankartları gece yarısı operasyonla söktürme girişiminde bulunurken yakalandı.
Pankartların sökülmesine itiraz eden bir vatandaşın yüksek sesle, "Sökme kardeş. Niye söktürüyorsun kardeşim niye söktürüyorsun?" şeklindeki tepkisi kameraya yansıdı.
Bu olay, seçim atmosferinin giderek gerilimli bir hal aldığını gösterirken, Mansur Yavaş'ın bu hamlesi ve vatandaşın tepkisi seçim öncesi siyasi tansiyonu yükseltti.