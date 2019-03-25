Mansur Yavaş uçtu! Öyle bir oran verdi ki... CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye adayı Mansur Yavaş, "Allah'ın izniyle 10 puandan fazla farkı atacağız" açıklamasında bulundu.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Yenimahalle'de bulunan Başkent Oto Sanayi ve Şaşmaz Oto Sanayi esnafını ziyaret etti. Mansur yavaş uçtu Yavaş, yerel seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Allah'ın izniyle 10 puandan fazla farkı atacağız" ifadelerini kullandı.

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