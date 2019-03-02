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Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, kendisi ve ailesinin mal varlığını açıkladı.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:20
Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, 'Şeffaflık Taahhütnamesi' imzalayıp, kendisi ve ailesinin mal varlığını açıkladı. Taahhütnamenin ilk maddesinde, "Belediye başkanı olarak birinci derece akrabalarımı da içeren mal varlığı bildirimlerimin yıllık olarak ilan edilmesini sağlayacağım" ifadesi yer aldı.

İşte Yavaş'ın mal varlığı

Mansur Yavaş: Beypazarı ilçesi İnözü mevkiinde bağ evi (2171 m2), Beypazarı ilçesi Akyazı mevkiinde arsa (600 m2), Beypazarı ilçesi Başağaç mahallesinde hisseli arsa (3907/5007 m2)(Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmış olup henüz inşaat başlamamıştır), Beypazarı ilçesi Başağaç mahallesinde hisseli arsa (2855/7305 m2), Nursen Yavaş ile müşterek Çankaya ilçesinde daire, 240 bin TL nakit.

400 bin lira değerinde ziynet eşyası

Nursen Yavaş (Eş): Beypazarı ilçesi Başağaç mahallesinde mirastan intikal hisseli bahçe (204/544 m2), Beypazarı ilçesi Beytepe mahallesinde mirastan intikal dükkan (13.5/36 m2), Beypazarı ilçesi Başağaç mahallesinde hisseli arsa (494/4946m2), Beypazarı ilçesi Başağaç mahallesinde hisseli arsa (45/3522 m2), İzmir Bayraklı semtinde devam eden kooperatif hissesi, 400 bin TL değerinde ziynet eşyası.

Çağlayan Yavaş Sezgin (kızı): 2015 model Audi A3 marka araç.

Armağan Yavaş (kızı): Çankaya ilçesi Mustafa Kemal mahallesinde 2+1 büro, 2014 C200 model Mercedes marka araç.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:20
  1. İzmir
  2. mnsur yavaş'ın mal varlığı
  3. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş

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  • GENÇTÜRKGENÇTÜRK1 sa önce
    Anlaşılan Mansur Yavaş kazanamayacağını anlamış ki İzmirde eşi adına devam edenbir kooperatif inşaatı var.Onun için sosyal medyada deniz manzaralı fotoğraflarını paylaşıyor.

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