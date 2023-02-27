Mansur Yavaş deprem felaketini siyasi malzemeye çevirdi

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden isimlerden biri olan Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Enkaz çalışmaları sırasında kavga çıktığını anlatan Yavaş, "'Biz çıkardık' moduna giriyorlar. Enkaza gelen sağlıkçılara kimse bir şey diyemez ama başka üniformalılar gelince yanlış oluyor. Resmen arama kurtarma çalışmaları esnasında kavga çıktı. Görüntüleri var elimde ama bunları sonra paylaşalım" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un programına konuk olarak açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından CHP heyetiyle birlikte deprem bölgesine giden isimler arasında yer alan Yavaş, arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşananları anlattı.

"Biz çıkardık moduna giriyorlar"

Arama kurtarma çalışmaları sırasında kavga çıktığını ifade eden Yavaş, şunları söyledi: "Her yerde yaşanan başka bu tip görüntüler var. Enkaz çalışmaları var, inşallah onları yayınlarız. Daha önceki depremde polis jopuyla alındılar oradan 'çabuk terk edin' diye. 'Biz çıkardık' moduna giriyorlar.

"Görüntüler elimde"

Enkaza gelen sağlıkçılara kimse bir şey diyemez ama başka üniformalılar gelince yanlış oluyor. Resmen arama kurtarma çalışmaları esnasında kavga çıktı. Görüntüleri var elimde ama bunları sonra paylaşalım.

"Kızılay'dan geri dönüş alamadık"

Kızılay'ın çadır satmasına da değinen Yavaş, "Kızılay'dan çadır satın almadım ama başka yerlerden satın almakta çok güçlük çektik. Hangisine gitsek, hepsinin AFAD tarafından bağlandığını söylediler. Zorlukla temin ettiğimiz 3 bin çadırı dağıttık. Halen yaptırmaya devam ediyoruz ama Kızılay'dan almadık. Sabah 06.00 birinci günü AFAD toplantısı yapıyoruz. Toplantı esnasında Kızılay da var. 35 kamyonumuz Hatay'a gidiyor. 'Boş gitmesin Kızılay'ın çadırını gönderelim' dedik. 'Çok iyi olur' dediler. Ama kendilerinden geri dönüş almadık. Bu kamyonlar maalesef boş gittiler. Ellerinde çadır varsa çok daha çabuk Hatay'a götürmüş olacaktık. Kamyonlarımız boş gidinceye kadar götürürdük" dedi.

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