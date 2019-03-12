Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!

Türkiye günlerdir Sabah gazetesinin manşetiyle gündeme gelen CHP-İYİ Parti ve HDP ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın karıştığı sahte senet skandalını konuşuyor. Haberin gündeme gelmesinden 1 hafta sonra kameraların karşısına geçen Mansur Yavaş hakkındaki kan donduran iddialara cevap veremedi. Tartışmayı siyasi bir boyuta çekmeye çalışan Mansur Yavaş, hakkında kesinleşmiş mahkeme kararlarına da açıklık getiremedi.

İşte Yavaş'ın cevap veremediği 15 soru!

1 - Sahte bir senedi icra takibine koymanız nedeniyle para cezası ve kötü niyet tazminatına çarptırıldığınıza dair Yargıtayca onanmış bir mahkeme kararı olduğu doğru mudur?

2 - İhtilaflı olduğunuz Necmettin Kesgin ile ne tür bir alacak verecek ilişkiniz oldu. Aranızda bir avukatlık sözleşmesi veya bir mal ve hizmet alımı sözleşmesi yaptınız mı? Bu alacak verdiğiniz hangi hizmetin karşılığıdır?

3 - Necmettin Kesgin isimli vatandaş, daha önce yakın arkadaş olduğunuzu söylüyor. Bunun birçok şahidi olduğunu ifade ediyor; Madem ben bu kadar kötü bir insanım niçin benimle bu kadar yakın dostluk kurdu. Aramızdaki dostluk benden haksız yere para tahsil etmek istemesiyle bozuldu. Beni uzun zaman telefon mesajlarıyla tehdit etti diyor. Buna ne diyorsunuz?

4 - Yargıtayda iş takibi yaptığınız iddia ediliyor. Kimin için yaptınız? Samaş mı Necmettin Kesgin mi?

5 - Ortada iki senetten bahsediliyor. Gerçek olduğu bilinen senette asıl muhatabın Samaş olduğu anlaşılıyor, ki asıl senet olarak icraya koyduğunuz senetin ilk muhatabı ve cirantaları Samaş şirketleridir. Neden Samaş şirketini değil de Necmettin Kesgin'in üzerine gitmek istediniz ve bunu sahte olduğu mahkemece tescil olunan bir senet üzerinden yaptınız?

6 - Bazı dava dosyalarında avukatlarınızın verdiği dilekçelerde bizim borçlumuz Samaştır, Necmettin Kesgin ile bir ilgimiz yoktur, alacağımız yoktur beyanlarınız doğru mudur? Bu ikrarınız doğruysa neden sadece Necmettin Kesgin hakkında icra takibi yaptınız? Samaş hakkında niçin yapmadınız?

7 - Samaş'tan olan alacağınızı tahsil ettiniz mi veya ibralaştınız mı?

8 - Tahsil veya ibralaşma varsa bununla ilgili serbest meslek makbuzunuz var mıdır ve buna ilişkin kanuni vergi ödemelerinizi yaptınız mı? Ne kadar vergi ödediniz?

9 - Yanınızda sekreter olarak çalıştırdığınız ve ceza davasında şahit olarak dinlenen kadın beyanında 2013'ten bu yana çalıştığını ileri sürmektedir, bu kadın iş yerinde ne zaman çalışmaya başlamıştır? Bu kadının sizin yanınızda çalıştığını söylediği tarihlerde bir taşeron şirketin yemekhanesinde çalıştığı doğru mudur?

10 - Alacağınız ne kadardır ve bu alacağınızı hangi senet temsil etmektedir? Sahte senet mi yoksa tahsile koyduğunuz zaman aşımına uğrayan başka bir senet mi?

11 - Hakkınızda açılan davada görevi kötüye kullanma suçundan mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığınız ileri sürülmektedir bu doğru mudur? Borcunuz olmadığını söylediğiniz bir kişiden aynı konuyla ilgili neden 2. kez senet aldınız ve aynı bedelli iki senedi neden icraya koydunuz?

12 - Necmettin Kesgin'e ait bilgisayarın sizde olduğu ve bu bilgisayarda bulunan görüntülerden dolayı Necmettin Keskin'i tehdit ettiğiniz iddia ediliyor. Bu bilgisayar halen sizde mi? Necmettin Kesgin'e ait ise size nasıl ve hangi yollarla ulaştı.

13 - Yaşadığınız hukuki süreçlerden, CHP yönetiminin adaylık belirleme sürecinde bilgisi var mıydı?

14 - Ankara 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2015/589 esas, 2016/79 karar numaralı dosyasında, 329 bin 736 lira "kötü niyet" tazminatı ve 164 bin 868 lira alacağa istinaden de para cezası verilmesi de mi yalan?

15 - Bu dosyanın 27 Şubat 2016 tarihli gerekçeli kararında "Delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi" sonucu yaptığın hukuksuzluklar sabit görülmedi mi? Bu da mı yalan?

Kaynak: Sabah