Mansur Yavaş 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacak mı?

2023 yılı genel seçimlerinde ismi Cumhurbaşkanı adayı olarak geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Saat 12.00'da gerçekleşen görüşme siyaset kulislerini hareketlendi.

Mansur Yavaş 2023 seçimlerinde aday mı?

Görüşmenin ardından iki isim basın açıklamasında bulundu. Ümit Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanı adayımız' açıklamaları sorulan Mansur Yavaş, şu yanıtı verdi: *Ben bu tür şeylere yorum yapmıyorum. Bir belediye başkanı sadece görevini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere laf söylemeli, işini yapmalı. Çizgimi hiç bozmadım, hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum, devam edeceğim. Açıklamalar benim bilgim dışında."

Mansur Yavaş, Meral Akşener ile olan görüşmesinin sebebini de açıkladı. Yavaş göreve geldiğinden bu yana 3 yıl geçtiğini ve İYİ Parti lideriyle 'başkanlık görevinde yaptıklarını anlatmak' için buluştuğunu söyledi. Mansur Yavaş 'Biz 3 yılın hesabını vermek istiyoruz. Seçilmemizde katkısı olan Millet İttifakı'nın tüm genel başkanlarını davet edip Ankara'da 3 yılda zihniyet olarak neler değişti, neler yapılmadı onları açıklayacağız" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ın adaylığı hakkında, daha önce yaptığı açıklamada "Mansur Bey değerli belediye başkanlarımızdan biridir. 'cumhurbaşkanlığı seçimi' denildiğinde akla, aday olarak bir CHP’linin gelmesi bizi memnun ediyor. Burada kırmızı çizgimiz 6’lı masadır. Adayımıza, Millet İttifakı’nın liderleri karar verecek" demişti. Son günlerde millet ittifakının adayının eski AYM Başkanı Haşim Kılıç olacağı iddia edilmişti.