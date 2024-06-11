Mansur öğrencilere mezar yapıyor!

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Binayı tutma özelliği neredeyse kaybolmuş olan kolonların üstüne inşa edilecek tesis, büyük riskleri beraberinde getiriyor.

Görenlerin büyük tepkisini çeken bina kolonlarının deprem anında binayı taşıyamayacağı belirtilirken, mahalle sakinleri, “Yıkılması için depreme bile gerek yok” diyerek eleştirilerini dile getirdi.

Mansur Yavaş ve saz arkadaşlarının iş bilmezliğini bir kez daha gözler önüne seren binanın görüntülerini AK Parti Keçiören ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Fatih Ünal paylaştı.

X’ten tepkisini dile getiren Ünal, “Sayın Mansur Yavaş’a çok önemli uyarımdır! Başlamış olduğunuz Zafer Meydanına Öğrenci Kütüphanesi projesi, bu haliyle öğrencilere nefes değil mezar olabilir. Binayı tutma özelliği neredeyse kaybolmuş olan kolonların üstüne bina edilecek bir tesis büyük riskleri barındırmaktadır.” ifadelerini kullandı.

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İşte o görüntüler: