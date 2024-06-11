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Gündem Mansur öğrencilere mezar yapıyor!
Gündem

Mansur öğrencilere mezar yapıyor!

Yeniakit Publisher
2024-06-11 11:53:00 -
Mansur öğrencilere mezar yapıyor!

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Zafer Meydanı'nda başlattığı Öğrenci Kütüphanesi projesi, öğrencilerin nefes alacağı bir alan olması gerekirken, bu haliyle anca mezar olacak!..

 yeniakit.com.tr 

Binayı tutma özelliği neredeyse kaybolmuş olan kolonların üstüne inşa edilecek tesis, büyük riskleri beraberinde getiriyor.

Görenlerin büyük tepkisini çeken bina kolonlarının deprem anında binayı taşıyamayacağı belirtilirken, mahalle sakinleri, “Yıkılması için depreme bile gerek yok” diyerek eleştirilerini dile getirdi.

Mansur Yavaş ve saz arkadaşlarının iş bilmezliğini bir kez daha gözler önüne seren binanın görüntülerini AK Parti Keçiören ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Fatih Ünal paylaştı.

X’ten tepkisini dile getiren Ünal, “Sayın Mansur Yavaş’a çok önemli uyarımdır! Başlamış olduğunuz Zafer Meydanına Öğrenci Kütüphanesi projesi, bu haliyle öğrencilere nefes değil mezar olabilir. Binayı tutma özelliği neredeyse kaybolmuş olan kolonların üstüne bina edilecek bir tesis büyük riskleri barındırmaktadır.” ifadelerini kullandı.
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İşte o görüntüler:

Resim

Resim

Resim

Resim

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