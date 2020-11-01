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Aktüel Manisa'dan İzmir'e 2 bin battaniye gönderildi
Aktüel

Manisa'dan İzmir'e 2 bin battaniye gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-11-01 18:07:26 -
Manisa'dan İzmir'e 2 bin battaniye gönderildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde vatandaşların topladığı 2 bin battaniye depremden etkilenenler için İzmir'e gönderildi.

Demirci Belediyesi koordinesinde yapılan kampanya kapsamında deprem bölgesindeki vatandaşların kullanması için battaniye tedarik edildi.

Battaniyenin yanı sıra vatandaşların bağışladığı kamp sandalyesi, maske ve oyuncaklar da İzmir'deki çadır kentlere gönderilmek üzere görevlilere teslim edildi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, yaptığı açıklamada, devletin İzmir'de tüm gücüyle depremin yaralarını sarmak için çalıştığını belirterek, "Gün, bir ve beraber olma günü. Bizler de oradaki vatandaşlarımıza destek için battaniye kampanyası yaptık. Kadirşinas Demirci yine birlik ve beraberliğini gösterdi. Birlik ve beraberlik içinde bugünleri atlatacağız." dedi.

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