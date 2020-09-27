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Aktüel Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 22:15:47 -
Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamidiye ve Ayazören Mahallesi sınırındaki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine, çalışma başlattı.

Tespit edilen bölgeyi, buraya yerleştirilen fotokapanla izlemeye alan ekipler, yaptıkları operasyonda, G.C (22) ile eşi K.C’yi (17), bölgede 1 kilo 200 gram kubar esrar ve 280 kök Hint keneviriyle yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda ekipler Köprübaşı ilçesinde operasyon düzenleyerek A.C'yi de gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.C, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken G.C ve A.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kubar esrar ve kenevir bitkileri, örnek alınmasının ardından savcılık talimatıyla yakılarak imha edildi.

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