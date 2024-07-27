Manisa’da zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Mimar Sinan Bulvarı Kanuni Köprülü Kavşağı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akhisar istikametine doğru aynı yönde seyir halinde olan 4 otomobil bilinmeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerde bulunan 1’i bebek, 2’si çocuk 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA