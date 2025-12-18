Manisa’da yürek yakan yangın! Ev alevlere teslim oldu!
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir evde çıkan yangın büyük üzüntüye neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle evde bulunan 6 kedi hayatını kaybetti. Yangın sırasında dumana maruz kalan 2 kişi ise olay yerine sevk edilen ekipler tarafından müdahale altına alındı. İtfaiyenin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın sonrası evde ciddi hasar oluştu.
Yangın, Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın son katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın söndürülürken evde bulunan Yasemin Ç. İle Ayşe Ç. dumandan etkilendi. Ekipler tarafından kısa sürede söndürülen yangında evde bulunan 6 kedi ise telef oldu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
