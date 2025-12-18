Manisa’da yürek yakan yangın! Ev alevlere teslim oldu!

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde çıkan ev yangınında 6 kedi telef olurken 2 kişi de dumandan etkilendi.

Yangın, Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın son katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın söndürülürken evde bulunan Yasemin Ç. İle Ayşe Ç. dumandan etkilendi. Ekipler tarafından kısa sürede söndürülen yangında evde bulunan 6 kedi ise telef oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.