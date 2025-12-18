  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

17-25 Aralık Çöktü, Gerçekler Konuşuyor! Kriter şu: “izah edemeyen susar!”

Trump’tan iddialı mesajlar geldi! Amerika için büyük ekonomik patlama vurgusu yaptı!

İngiltere Genelkurmay'ından açık çağrı: 'Halkı topyekûn savaşa hazırlamalıyız!'

“Ayyaşlar Bayramı” Murat Bardakçı hatırlattı Mezara rakı dökmek eski bir Ayyaş Ritüeli

Değerler ayaklar altına alındı! Mezar başında rakı rezaleti vicdanları yaraladı!

Almanya’dan dev askeri hamle: 50 milyar euroluk silah alımı Meclis’ten geçti

Türkiye’deki Uygurlar sahipsiz! Güvenli limandan sınır dışı riskine

Dün terörist ilan etti. Bugün vurdu! Yine tekne yine ölüler?

Edirne'nin dibinde Yunanistan-İsrail ittifakı!

Asgari Ücrette kritik gün: Halk yüzde 50 zam istiyor
Yerel Manisa’da yürek yakan yangın! Ev alevlere teslim oldu!
Yerel

Manisa’da yürek yakan yangın! Ev alevlere teslim oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Manisa’da yürek yakan yangın! Ev alevlere teslim oldu!

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir evde çıkan yangın büyük üzüntüye neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle evde bulunan 6 kedi hayatını kaybetti. Yangın sırasında dumana maruz kalan 2 kişi ise olay yerine sevk edilen ekipler tarafından müdahale altına alındı. İtfaiyenin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın sonrası evde ciddi hasar oluştu.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde çıkan ev yangınında 6 kedi telef olurken 2 kişi de dumandan etkilendi.

Yangın, Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın son katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın söndürülürken evde bulunan Yasemin Ç. İle Ayşe Ç. dumandan etkilendi. Ekipler tarafından kısa sürede söndürülen yangında evde bulunan 6 kedi ise telef oldu.

 

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da prestijli yaşam ve kazançlı yatırımın adresi İncek İmperyum Projesi satışa çıktı
Ankara'da prestijli yaşam ve kazançlı yatırımın adresi İncek İmperyum Projesi satışa çıktı

Konut Projeleri

Ankara'da prestijli yaşam ve kazançlı yatırımın adresi İncek İmperyum Projesi satışa çıktı

Uçak otomobile çarptı! Kimsenin beklemediği bir an! "Olmaz" denilen kaza gerçek oldu!
Uçak otomobile çarptı! Kimsenin beklemediği bir an! “Olmaz” denilen kaza gerçek oldu!

Dünya

Uçak otomobile çarptı! Kimsenin beklemediği bir an! “Olmaz” denilen kaza gerçek oldu!

Sözcü TV yayınladı! En son cumhurbaşkanlığı anketi… Erdoğan’ın karşısında kim olursa kazanır?
Sözcü TV yayınladı! En son cumhurbaşkanlığı anketi… Erdoğan’ın karşısında kim olursa kazanır?

Gündem

Sözcü TV yayınladı! En son cumhurbaşkanlığı anketi… Erdoğan’ın karşısında kim olursa kazanır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23