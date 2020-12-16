Manisa'da traktörün altında kalan sürücü öldü
Hayatını kaybeden 70 yaşındaki Akif Şafak'ın 2 gün önce Kovid-19'u yenerek sağlığına kavuştuğu öğrenildi
MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Börtlüce Mahallesi'ndeki tarlaya çalışmaya giden Akif Şafak'ın (70) kullandığı 45 K 1782 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan Şafak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Öte yandan, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) tedavisi gören Şafak'ın 2 gün önce iyileştiği öğrenildi.