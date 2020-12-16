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Aktüel Manisa'da traktörün altında kalan sürücü öldü
Aktüel

Manisa'da traktörün altında kalan sürücü öldü

Hayatını kaybeden 70 yaşındaki Akif Şafak'ın 2 gün önce Kovid-19'u yenerek sağlığına kavuştuğu öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 19:58:39 -
Manisa'da traktörün altında kalan sürücü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Börtlüce Mahallesi'ndeki tarlaya çalışmaya giden Akif Şafak'ın (70) kullandığı 45 K 1782 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan Şafak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Öte yandan, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) tedavisi gören Şafak'ın 2 gün önce iyileştiği öğrenildi.




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