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Aktüel Manisa'da trafik kazası
Aktüel

Manisa'da trafik kazası

Manisa'da minibüsün hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 01:00:00 -
Manisa'da trafik kazası

Manisa-Şehzadeler'de minibüsün hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman K. idaresindeki 45 J 0762 plakalı minibüs, Mimar Sinan Bulvarı Gediz Işıklı Kavşağı'nda ışıkta bekleyen Halil O. yönetimindeki 09 R 3075 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile hafif ticari araçtaki yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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