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Aktüel Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı
Aktüel

Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 08:46:15 -
Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yönlendirme levhasının ayağına çarpması sonucu, sürücü yaralandı.

Ankara yönünden İzmir yönüne giden Melih Zınk (38) yönetimindeki 35 KJB 88 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Alparslan Türkeş Köprülü Battı Çıktı Kavşağı girişinde, yoldan çıkarak refüjdeki yönlendirme levhasının ayağına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Melih Zınk, araçta sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.


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