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Aktüel Manisa'da trafik kazası: 1 ağır yaralı
Aktüel

Manisa'da trafik kazası: 1 ağır yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 00:57:02 -
Manisa'da trafik kazası: 1 ağır yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kamil Arslan (35) idaresindeki 06 ABD 645 plakalı hava kompresörü yüklü kamyonet, İzmir-Uşak kara yolu Kovukdere rampaları mevkisinde Emrah Çakıcı (26) idaresindeki 34 BS 7298 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü Arslan ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince önce Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Arslan burada yapılan müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Arslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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