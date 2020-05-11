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Aktüel

Manisa’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 443 kişiye ceza

Manisa Valiliği 9-10 Mayıs tarihlerinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 443 kişiye 572 bin 852 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 09:44:37 -
Manisa’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 443 kişiye ceza

Manisa Valiliği 9-10 Mayıs tarihlerinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 443 kişiye 572 bin 852 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.


Manisa’da uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 443 kişiye cezai işlem uygulandı. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “09-10 Mayıs 2020 tarihlerinde İlimizde uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında yapılan denetimlerde; yasağı ihlal ettiği tespit edilen 443 şahsa toplam 572 bin 852 TL cezai işlem uygulanmıştır.”

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