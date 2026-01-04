  • İSTANBUL
Manisa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Yerel

Manisa’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Manisa’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde gece saatlerinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, kısa sürede yanarak kullanılamaz hale geldi.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Bakır Mahallesi'nde, saat 00.00 sıralarında Hayri K., (43) idaresindeki 03 UZ 192 plakalı seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Alevleri fark eden sürücü, aracı yolun sağına park edip yanındaki 2 kişi ile aşağı indi. Alevler kısa sürede tüm otomobili sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

