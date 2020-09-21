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Aktüel Manisa'da Rhesus cinsi 2 maymuna el konuldu
Aktüel

Manisa'da Rhesus cinsi 2 maymuna el konuldu

Yeniakit Publisher
2020-09-21 15:55:29 -
Manisa'da Rhesus cinsi 2 maymuna el konuldu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yasa dışı bulundurulduğu tespit edilen Rhesus cinsi 2 maymun koruma altına alındı.

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Alaşehir ilçesindeki bir iş yerinde 2 Rhesus maymunu olduğu bilgisini aldı.

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin (CITES) Sözleşme gereği maymunları koruma altına ekipler, iş yeri sahibine ise 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten cezai işlem uyguladı.

Sağlık kontrolleri yapılan maymunlar, Bursa Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

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