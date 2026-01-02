Manisa'da otoyol operasyonu: Araçtan 35 bin zehir hapı çıktı!
Manisa'da jandarmanın yılbaşı tedbirleri kapsamında durdurduğu bir araçta 34 bin 890 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 29 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı, yeni yıla huzur içinde girilmesi amacıyla yürüttüğü "Yılbaşı Emniyet Tedbirleri" kapsamında zehir tacirlerine darbe indirdi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz analizi sonucu, O.B. isimli şahsın bir araçla kente yüklü miktarda uyuşturucu hap getireceği tespit edildi.
GİŞELERDE KISKIVRAK YAKALANDI
Takibe alınan araç, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Saruhanlı gişelerinde Otoyol Jandarma ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramada, gizlenmiş halde tam 34 bin 890 adet sentetik ecza hapı bulundu.
ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI
Operasyonun ardından gözaltına alınan 29 yaşındaki şüpheli O.B., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakim karşısına çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Jandarma ekipleri, halkın sağlığını tehdit eden odaklara karşı mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı.