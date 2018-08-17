Manisa'da otomobil yayalara çarptı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin çarptığı anne öldü, kızı ağır yaralandı.17 Ağustos 2018 Cuma 22:58
Murat S'ın (20) kullandığı 26 YE 444 plakalı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen Selma (60) ve kızı Elif Topçu (30) ile park halindeki otomobile çarptı.
Kazada, Selma Topçu olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Elif Topçu ise Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
YORUM YAZ