  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Manisa'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 01:56:11 -
Manisa'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Veziroğlu kavşağı yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BIA 581 plakalı otomobil refüjü aşarak karşı yönden gelen 48 DG 622 plakalı otobüs ile çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, otobüste bulunan 2 yolcu da yaralandı. Yaralılar Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı