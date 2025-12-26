  • İSTANBUL
Manisa'da nefes kesen takip: Panelvandan 35 düzensiz göçmen çıktı!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir panelvan, kısa süreli kovalamacanın ardından durduruldu. Araçta 10'u çocuk toplam 35 düzensiz göçmen yakalanırken, kaçmaya çalışan sürücü ve 4 suç ortağı kıskıvrak ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi 75. Yıl Bulvarı üzerinde seyreden ve durumundan şüphelenilen panelvanı durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, yaşanan kovalamaca sonucu kısa sürede durduruldu. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü ile yanındaki 4 şüpheli polis ekiplerinin takibiyle yakalandı.

Panelvanda, aralarında kadınların da bulunduğu 10'u çocuk olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmen tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmek üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan sürücü ve beraberindeki 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

