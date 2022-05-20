  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Manisa'da minibüs devrildi, sürücüler yaralandı
Aktüel

Manisa'da minibüs devrildi, sürücüler yaralandı

Manisa'da hafif ticari aracın çarptığı minibüsün devrilmesi sonucu sürücüler yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 23:17:00 -
Manisa'da minibüs devrildi, sürücüler yaralandı

Manisa-Şehzadeler'de hafif ticari aracın çarptığı minibüsün devrilmesi sonucu sürücüler yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yaşar Çetin'in (55) kullandığı 45 ADN 111 plakalı hafif ticari araç, Kazım Karabekir Mahallesi 550 sokak üzerinde Gültekin Demir (45) idaresindeki 45 J 1721 plakalı minibüse çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Demir'in kullandığı minibüs devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri Demir'i sıkıştığı yerden çıkarttı.

Kazada yaralanan sürücüler Demir ve Çetin sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay