Manisa'da minibüs devrildi, sürücüler yaralandı
Manisa'da hafif ticari aracın çarptığı minibüsün devrilmesi sonucu sürücüler yaralandı.
Manisa-Şehzadeler'de hafif ticari aracın çarptığı minibüsün devrilmesi sonucu sürücüler yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yaşar Çetin'in (55) kullandığı 45 ADN 111 plakalı hafif ticari araç, Kazım Karabekir Mahallesi 550 sokak üzerinde Gültekin Demir (45) idaresindeki 45 J 1721 plakalı minibüse çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle Demir'in kullandığı minibüs devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri Demir'i sıkıştığı yerden çıkarttı.
Kazada yaralanan sürücüler Demir ve Çetin sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.