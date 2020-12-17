Manisa'da Kovid-19'u yenen Dr. Altıparmak: "Bu çok değişik, ölümü gördüğüm bir hastalıktı"

MANİSA (AA) - Salgın hastalıkla mücadelesini kazanarak görevine dönen Manisa Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Altıparmak, daha önce kalp krizi ve zatürre gibi ağır hastalıklar geçirdiğini ancak kendisini en çok zorlayanın Kovid-19 olduğunu, hayatında ilk kez ölümü hissettiğini söyledi.

Dr. Altıparmak, yaklaşık bir ay önce yakalandığı Kovid-19'u çalıştığı hastanede gördüğü tedaviyle yendi.

Karantina sürecini de evinde tamamlayan Altıparmak, yeniden görevinin başına dönüp hastalarına bakmaya başladı.

Altıparmak, gazetecilere yaptığı açıklamada Kovid-19'un ne kadar ağır bir hastalık olduğunu tedavisini yaptığı hastalarda gördüğünü, virüse kendisi yakalanınca nefes darlığını ve akciğerden gelen acıyı birebir yaşadığını anlattı.

Daha önce farklı tarihlerde ağır hastalıklar atlattığını dile getiren Altıparmak, "Daha önce kalp krizi, zatürre geçirdim ama Kovid-19 ile ilk kez ölümü gördüm. Mesleğim gereği mikroba çok sık maruz kaldım. Ama bu çok değişik, ölümü gördüğüm bir hastalıktı. Bir haftada 11 kilo kaybettim. Sağ olsun arkadaşlarımın gayreti ve sevdiklerimin dualarıyla kendime geldim." dedi.

Altıparmak, virüsün akciğerlerde çok ciddi tahribata yol açtığına dikkati çekerek, "Yoğun bakım yatak kapasitemiz önceki dönemlere göre 4-5 katına çıktı. Gelen hastaların akciğerleri ileri derecede bozulmuş oluyor. En önemlisi bazı hastalarımızda nefes darlığı, iyileşseler bile sigara içmiş, ağır verem geçirmiş gibi kalıcı oluyor." diye konuştu.















